Актриса "Жіночого кварталу" Тетяна Песик приміряла відвертий наряд заради кліпу
Як повідомляє Politeka.net, відеоролик за участю зірки з'явився в Instagram.
Крім роботи в "Квартал 95", у Тетяни є музичне хобі - група "ВІА Кіп'яток". Гумористка знялася в новому кліпі, який присвячений карантину. Артисти показали, що потрібно все спробувати разом зі своєю другою половинкою.
Під час ролика зірка "Кварталу" показала, ніж дівчата можуть займатися на дивані у себе вдома. Так в одному з моментів вона одягла купальник-боді сірого кольору, ласти, маску і потренувалася плавати. На іншому ж вона стриже чоловіка машинкою і дозволяє йому робити собі манікюр. При цьому дівчина одягнена в білий халат і чорний пеньюар.
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"Багатьом інтернет-користувачам сподобався кліп і сміливі образи актриси, про що вони написали в коментарях:
"Таня Песик просто вау. Така класна, жіночна, витончена. Молодець. Успіхів вам"; "Танець Тетяни Песик у купальнику топ;)"; "Весь мій карантин в одному відео 😆😂"; "А Таня така красива! схудла".
Раніше Тетяна Песик здалася в короткій чорній сукні, яку вона спустила вниз. Наряд підкреслив струнку фігуру знаменитості.
Під час фотосесії вона позувала, ледь не засвітивши найінтимніше. Справжньою окрасою кадру стала хвиляста зачіска Тетяни і її пристрасна посмішка.
Нагадаємо, роздягнена красуня з "Квартал 95" влаштувала інтимну фотосесію в ліжку.
А ще Politeka писала, що зірка "Квартал 95" спокусила пікантним видом без білизни.
Також Politeka повідомляла, що красуня з «Квартал 95» засвітилася з Усиком та розбурхала мережу.