Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала зворушливим сімейним кадром
У підпису до сімейного фото вона розповіла, що раніше вона завжди чекала вихідних, щоб побути разом з чоловіком:
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«Ми завжди чекали з нетерпінням вихідного, який був у нас далеко не кожну тиждень, щоб побути разом ... 82 дні самоізоляції, це приблизно 2 роки наших вихідних 🙈 ми буквально бачимо, як ростуть наші діти і навіть конкретно знаємо, що вони щодня проходять в школах. У Амелі відкрилися кулінарні здібності, вона співає і годує сім'ю, причому одночасно.. а найдивніше для мене те, що я нічого не встигаю!!!!! 😂👋🏼 Який ваш вечірнє дозвілля? Foto by @timofeykolesnikov», - написала Анжеліка.
Ось що відповіли фанати:
«Ви така гарна сім'я ❤️Обожнюю вас 💖 безмірного Щастя вам!Ангели😘», «Ви дуже гарна родина! Любові вам!!!❤️ Будьте щасливі!!!!!😘 ВИ - САМА ІДЕАЛЬНА СІМ'Я В СВІТІ!💖», «Які ви красиві і щасливі! Від вас іде така добра енергетика 😍 і у всіх батьків своя маленька копія😉», «Ви дуже гарна сім'я 💕щастя Вам 🌺радуєте своїми душевними кадрами ☀️❤».
«Мені здається, коли я вийду з самоізоляції я буду кидатися на людей з обіймами і поцілунками... Люди!!! Я вас люблю!!!! Чуєте?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжеліка під постом.
Ось що написали шанувальники у відповідь:
«Розкішна🌟», «Взаємно 😘», «І ми Вас любимо♥️♥️♥️♥️», «Я постараюся витримати паузу після закінчення самоізоляції . Боюся що також мислять багато людей . У перші пів години - годину можуть і придушити від радості .😂», «Яка гарна❤️ Королева❤️🖤❤️Як мило !!!!❤️ Ви красуня», «Оооо,як мило❤️ Ви королева краси !!!!❤️».
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