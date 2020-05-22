Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала зворушливим сімейним кадром

Дружина знаменитого артиста вразила фанатів зворушливим сімейним фото в чорно-білій обробці. Анжеліка з'явилася в яскравому образі разом з доньками й чоловіком, відомим під сценічним ім'ям Артур Пирожков, повідомляє Politeka.

У підпису до сімейного фото вона розповіла, що раніше вона завжди чекала вихідних, щоб побути разом з чоловіком:

«Ми завжди чекали з нетерпінням вихідного, який був у нас далеко не кожну тиждень, щоб побути разом ... 82 дні самоізоляції, це приблизно 2 роки наших вихідних 🙈 ми буквально бачимо, як ростуть наші діти і навіть конкретно знаємо, що вони щодня проходять в школах. У Амелі відкрилися кулінарні здібності, вона співає і годує сім'ю, причому одночасно.. а найдивніше для мене те, що я нічого не встигаю!!!!! 😂👋🏼 Який ваш вечірнє дозвілля? Foto by @timofeykolesnikov», - написала Анжеліка.

Ось що відповіли фанати:

«Ви така гарна сім'я ❤️Обожнюю вас 💖 безмірного Щастя вам!Ангели😘», «Ви дуже гарна родина! Любові вам!!!❤️ Будьте щасливі!!!!!😘 ВИ - САМА ІДЕАЛЬНА СІМ'Я В СВІТІ!💖», «Які ви красиві і щасливі! Від вас іде така добра енергетика 😍 і у всіх батьків своя маленька копія😉», «Ви дуже гарна сім'я 💕щастя Вам 🌺радуєте своїми душевними кадрами ☀️❤».

До цього жінка не тільки показала чорно-білий образ під час прогулянки, блиснувши струнким тілом, але ще й пожаловаласть на карантин. Схоже, перебування будинку без активного способу життя і руху дається їй не так просто: