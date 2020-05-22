Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила формами в красивому платті
Зірка продемонструвала гарну фігуру в білому міні, пише Politeka.net. Легкий наряд ідеально прийшовся по фігурі зірки.
Наряд мав воріт, який сповив тонку шию артистки. Плаття було приталеним і підкреслючим стрункість артистки.
Крім того, в наряді - велике декольте, що відкриває види на пишні груди знаменитості.
Зверху зірка накинула мереживний жакет, зробивши образ більш офіційним.
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"Сьогодні о 23:20 буду гостем у великому п'ятничному випуску @vecherniy_urgant. А також заспіваю для вас. До вечора 🎤♥️", - написала зірка, перед якою навряд чи встоїть ведучий шоу Іван Ургант.
За годину пост зібрав понад 19 тисяч лайків та багато коментарів.
"Як же я чекала 😍", "Яку пісню будеш співати? 😍
Супутники?", "Ураааа!! Чекаємо шалено! ❤️❤️", "Ураааа! Дуже чекаю🙈🙈🙈🙈 красива нереально❤️"," Яка ти красива 😍💔", "я ржууу така лапочка", "Богиня🤤❤️❤️❤️", "Оля, я обов'язково буду дивитися 🤤🤤", "Уураааа🔥🔥🔥", "Чекаємо 😍", "Гарненька така, трохи подорослішала 💋", "найкрасивіша 😻😻😻😻 чекаююю🙏", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала з морозивом в руках. Зірка одягла чорну облягаючу сукню з декольте, що відкриває види на її груди.
Наряд був на блискавці, тому Ольга дозволила собі розстебнути і показати трохи зайвого.
Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна позувала у червоній сорочці і чорному довгому плащі, який прикрив найінтимніше. Також Оля була в гумових чоботях і окулярах.
"Літо близько ☀️⚔️", - підписала вона фото.
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