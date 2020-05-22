Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила формами в красивом платье 

Звезда продемонстрировала красивую фигуру в белом мини, пишет Politeka.net. Легкий наряд идеально пришелся по фигуре звезды. 

Наряд имел ворот, который опоясал тонкую шею артистки. Платье было приталенным, подчеркивающим стройность артистки. 

Кроме того, в наряде - большое декольте, открывающее виды на пышную грудь знаменитости. 

Сверху звезда накинула кружевной жакет, сделав образ более официальным. 

Популярные статьи сейчас

Проезд подорожает в два раза: харьковчан ошеломили последствиями карантина

У Цекало, бросившего дочь от Лолиты, подрастает сын-красавец: Брежнева показала фото

Без лифчика: Тина Кароль показала все свое богатство в жаркой позе, фото "леди-босс"

Нацбанк сделал важное заявление: украинцы будут снимать и переводить деньги по-новому
Показать еще

"Сегодня в 23:20 буду гостем в большом пятничном выпуске @vecherniy_urgant. А также спою для вас. До вечера 🎤♥️", - написала звезда, перед которой вряд ли устоит ведущий шоу Иван Ургант. 

За час пост собрал более 19 тысяч лайков и много комментариев. 

"Как же я ждала 😍", "Какую песню будешь петь? 😍
Спутники?", "Ураааа!! Ждём безумно! ❤️❤️", "Ураааа! Очень жду🙈🙈🙈🙈 красивая нереально❤️"," Какая ты красивая 😍💔", "я ржууу такая лапочка", "Богиня🤤❤️❤️❤️", "Оля, я обязательно буду смотреть 🤤🤤", "Уураааа🔥🔥🔥", "Ждёмс 😍", "Хорошенькая такая, повзрослела чуть 💋", "Самая красивая 😻😻😻😻 ждууууууууууу🙏",  - написали пользователи сети. 

Напомним, Оля Серябкина позировала с мороженым в руках. Звезда надела черное облегающее платье с декольте, открывающем виды на ее грудь. 

Наряд был на молнии, поэтому Ольга позволила себе расстегнуть и показать немного лишнего. 

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина позировала в красной рубашке и черном длинном плаще, который прикрыл самое интимное. Также Оля была в резиновых сапогах и очках. 

"Лето близко ☀️⚔️", - подписала она фото. 

Напомним,  экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин: "Жарко тебе"

Также Politeka писала, что полуголая экс-солистка "Серебро" Серябкина подразнила фанатов: "Какая же Оля ты..."