Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила формами в красивом платье

Звезда продемонстрировала красивую фигуру в белом мини, пишет Politeka.net. Легкий наряд идеально пришелся по фигуре звезды.

Наряд имел ворот, который опоясал тонкую шею артистки. Платье было приталенным, подчеркивающим стройность артистки.

Кроме того, в наряде - большое декольте, открывающее виды на пышную грудь знаменитости.

Сверху звезда накинула кружевной жакет, сделав образ более официальным.

"Сегодня в 23:20 буду гостем в большом пятничном выпуске @vecherniy_urgant. А также спою для вас. До вечера 🎤♥️", - написала звезда, перед которой вряд ли устоит ведущий шоу Иван Ургант.

За час пост собрал более 19 тысяч лайков и много комментариев.

"Как же я ждала 😍", "Какую песню будешь петь? 😍

Спутники?", "Ураааа!! Ждём безумно! ❤️❤️", "Ураааа! Очень жду🙈🙈🙈🙈 красивая нереально❤️"," Какая ты красивая 😍💔", "я ржууу такая лапочка", "Богиня🤤❤️❤️❤️", "Оля, я обязательно буду смотреть 🤤🤤", "Уураааа🔥🔥🔥", "Ждёмс 😍", "Хорошенькая такая, повзрослела чуть 💋", "Самая красивая 😻😻😻😻 ждууууууууууу🙏", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала с мороженым в руках. Звезда надела черное облегающее платье с декольте, открывающем виды на ее грудь.

Наряд был на молнии, поэтому Ольга позволила себе расстегнуть и показать немного лишнего.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина позировала в красной рубашке и черном длинном плаще, который прикрыл самое интимное. Также Оля была в резиновых сапогах и очках.

"Лето близко ☀️⚔️", - подписала она фото.

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