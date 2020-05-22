Украинская певица Ани Лорак, переехавшая в Россию, пожаловалась на холодную весну

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новыми фото на своей странице в Instagram.

Ани Лорак сообщает, что из-за прохладной погоды вынуждена накануне лета ходить в теплой одежде. Она намекнула: очень хочет надеть что-то полегче.

"Вот и май месяц! 😤 Когда надену платье?", - написала певица.

На фотографиях Ани Лорак позирует в образе байкера: в кожаной куртке-косухе, серых штанах и берцах. На ней также можно заметить полупрозрачный топ, сквозь который просвечивает нижнее белье. При этом знаменитость сидит в кресле перед камином в уютной домашней обстановке.

Пользователи социальной сети оценили внешность Ани Лорак в комментариях:

"Какая Вы красивая😍 Любим и ждём новых песен😍❤️🤗"; "Без фотошопа было бы лучше..."; "Красавица❤️❤️❤️"; "Ани вы красавица🔥🔥🔥❤️❤️"; "Наша красотка)))🤪🤪💓"; "Вам и так красиво!!!"; "Главное что бы это платье подошло. А то все время рядом с холодильником 😂😂"; "Такой классный образ. Несколько необычный для Вас! Но очень идёт, Каролиночка!!!"; "Какая красота нереальная❤️".

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева.

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале.

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото.