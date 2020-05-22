Найскандальніша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розповіла про прощальне побачення у фіналі проекту

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» Макс вибрав двох улюблених фавориток шоу. Ними очікувано стали Даша і Дана, які протягом усього проекту були найпомітнішими учасницями і одвічно притягували увагу до себе. Дана вирішила підігріти інтригу перед самим фіналом проекту і показала останнє побачення з Максом, ніж сполохала мережу, пише Politeka.

Так, під час побачення Дана, як виявилося, була хвора, їй довелося зігріватися між зйомками і постійно поправляти макіяж. При цьому користувачі мережі були незадоволені поведінкою Макса:

«Було ну дуже холодно 🌊💨⁣⁣ І ми з @ flymax305 тоді обидва хворіли 🙈 Тому час від часу по черзі діставали носові хустки і стопалы знімальний процес, так би мовити, «очищення» 😆⁣⁣⠀Це, до речі, зближує 😁⁣⁣⠀Було таке, що йшли на побачення незважаючи на те, що захворіли, тому що дуже хотілося? Освідчуйтеся в коментарях 🤭🤫⁣⁣⠀# Холостяк # кадром # холостяк10 #bachelor», - розповіла Дана.

Шанувальники висловили свою думку: «Якщо і не вибрав. ДАНА ближче мені до душі, і хочу чути й дивитися, як складеться її доля ... а ось Даша займається дуже, по постам це відчувається», «На проекті дуже цікаві побачення)) Багато ідеї потрібно брати й собі на замітку 👌 А вобще дуже вже цікаво подивитися і дізнатися Фииинааалл❤️», «Даночка ти найкраща ... Хочу щоб ти выграла😘😘😘», «Завтра ми дізнаємося кому Макс вручити кільце! Дуже цікаво! Ви з Дашею дуже різні, але подобаєтеся мені обидві))) 🌺🌺», «У Даші під постом написали, що їх бачили в Києві з Максом. Це правда?», «Дана, він тебе вибере.А вертихвостку Дашу за борт».

До цього ж Дана розповіла, що іноді церемонії тривають «вічність» - від 4 до 6 годин, тому витримати напругу стає нереально. Дівчина показала, як в останній раз їй вдалося підкорити головного холостяка проекту.

«Церемонії іноді тривали вічність (4-6 годин) 🙄⏳⠀ Тому стояти на підборах часто не вистачало сил 😁🙈 І все-таки я чекала-чекала і дочекалася ... свою 10-ту троянду 🌹», - написала Дана.

Ось що написали користувачі мережі у відповідь: «Хоча б Віка поїхала!», «милашка», «Буду, я сподіваюся, що саме ти виграеш😘», «А як знімають коментарі учасниць під час церемонії? І перед відправлення додому? Роблять перерви або вже після самої церемонії?», «Красуня! А Христині тут як 13 років 😅», «Дуже класні образи були на цій церемонії 😍».

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