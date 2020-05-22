Самая скандальная участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком рассказала о прощальном свидании в финале проекта

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» Макс выбрал двух любимых фавориток шоу. Ими ожидаемо стали Даша и Дана, которые на протяжении всего проекта были самыми заметными участницами и извечно притягивали внимание к себе. Дана решила подогреть интригу перед самым финалом проекта и показала последнее свидание с Максом, чем всполошила сеть, пишет Politeka.

Так, во время свидание Дана, как оказалось, была заболевшая, ей пришлось согреваться между съемками и постоянно поправлять макияж. При этом пользователи сети были недовольны поведением Макса:

«Было ну очень холодно 🌊💨⁣⁣ И мы с @ flymax305 тогда оба болели 🙈 Поэтому время от времени по очереди доставали носовые платки и стопалы съемочный процесс для, так сказать, «очищение» 😆⁣⁣⠀Это, кстати, сближает 😁⁣⁣⠀Было такое, что шли на свидание несмотря на то, что заболели, потому что очень хотелось? Признавайтесь в комментариях 🤭🤫⁣⁣⠀# Холостяк # кадром # холостяк10 #bachelor», - рассказала Дана.

Поклонники выразили свое мнение: «Если и не выбрал. ДАНА ближе мне, по душе, и хочу слышать и смотреть, как сложится ее судьба ... а вот Даша занимается очень, по постам это чувствуется», «На проекте очень интересные свидания)) Многие идеи нужно брать и себе на заметку 👌 А вобще очень интересно уже посмотреть и узнать Фииинааалл❤️», «Даночка ты лучшая ... Хочу чтоб ты выграла😘😘😘», «Завтра мы узнаем кому Макс вручить кольцо! Очень интересно! Вы с Дашей очень разные, но нравитесь мне обе))) 🌺🌺», «У Даши под постом написали, что их видели в Киеве с Максом, будто он с ней осталось. Это правда?», «Дана, он тебя выберет.А вертихвостку Дашу за борт».

До этого же Дана рассказала, что иногда церемонии продолжаются «вечность» - от 4 до 6 часов, поэтому выдержать напряжение становится нереально. Девушка показала, как в последний раз ей удалось покорить главного холостяка проекта.

«Церемонии иногда продолжались вечность (4-6 часов) 🙄⏳⠀ Поэтому стоять на каблуках часто не хватало сил 😁🙈 И все-таки я ждала-ждала и ... дождалась свою 10-ю розочку 🌹», - написала Дана.

Вот что написали пользователи сети в ответ: «Хотя бы Вика поехала!», «милашка», «Буду, я надеюсь что именно ты виграеш😘», «А как снимают комментарии участниц во время церемонии? И перед отправления домой? Делают перерывы или уже после самой церемонии?», «Красотка! А Кристине здесь как 13 лет 😅», «Очень классные образы были на этой церемонии 😍».

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