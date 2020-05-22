Клієнти Приватбанку ризикують несподівано залишитися з негативним балансом на карті в найбільш невідповідний момент

Про такий випадок розповів один із клієнтів банку у відзиві на сайті Мінфін. За словами українця, він вже багато років користується кредитною картою Приватбанку і жодного разу не пропускав щомісячні платежі і не допускав заборгованостей. Після отримання зарплати чоловік закидав її на кредитку, щоб покрити борг, а потім частково користувався кредитними коштами.

Однак, 21 травня його чекав неприємний «сюрприз» від банку.

«Перебуваючи в іншому місті і розраховуючи на доступний залишок 20 000 грн., отримую повідомлення, що ваш кредитний ліміт переглянутий. Перевіряю на заправці баланс, там -244 грн. тобто вони тупо зменшили кредитний ліміт до суми боргу по карті. А ти робиш що хочеш, якщо готівкових при собі не маєш. Від сьогодні десятому закажу, щоб не зв'язувався з кредитками від цієї пародії на банк», - обурився українець.

Представники банку вже відповіли на його відгук. Вони підкреслили, що ліміт на кредитних картах встановлюється в індивідуальному порядку для кожного клієнта і «розраховується за допомогою складною математичної моделі, включає в себе сотні факторів».

«Хочемо відзначити, що активне користування продуктами банку може позитивно вплинути на суму ліміту в майбутньому. Рух коштів і позитивна кредитна історія також враховуються при встановленні ліміту, а це не єдині фактори, на підставі яких банк бере остаточне рішення», - йдеться в повідомленні.

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