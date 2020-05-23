Зірки часто підігрівають інтерес до своєї персони, за допомогою новин про особисте життя

Артисти заводять романи, які тільки на перший погляд здаються справжніми, і лише розібравшись, розумієш - щось тут не так.

Познайоммось зі знаменитостями, романи яких викликають масу питань.

Кілька місяців в інтернеті активно обговорюють роман української співачки Тіни Кароль та молдавського артиста Дана Балана, пише vesti.ua.

Дві зірки були в кріслах журі телешоу “Голос країни”. Дан Балан активно проявляв знаки уваги до української зірки, а мати артиста навіть приїхала в студію, щоб заспівати парі весільну пісню.

Проте насправді, за інформацією ЗМІ, роман артистів був придуманий продюсерами “Голосу” для підняття рейтингів проекту, оскільки його популярність стала сильно падати.

Варто відзначити, що насправді ні Тину, ні Дан практично не зустрічаються на знімальному майданчику, а у співака є дівчина.

Українська співачка Світлана Лобода і лідер Rammstein Тілль Ліндеманн нібито завели роман і зірка навіть народила йому дитину. Проте не всі вірять в щирість такого союзу.

На думку ЗМІ, у 2017 році, коли в суспільстві дуже жорстко реагували на виступи українських артистів у Росії, зірка не хотіла втрачати левову частину заробітку і відмовлятися від виступів у країні-агресорі. Тому артистка вирішила відволікти увагу преси та суспільства на своє особисте життя.

На роль коханого підійшов яскравий виконавець з Rammstein. На той момент про співачку дійсно заговорили виключно в контексті роману з Тіллем, що зменшило градус напруги до Лободи.

Роман на зламі 2000 ілюзіоніста Девіда Копперфільда і німецької моделі та актриси Клаудії Шиффер справив фурор в суспільстві. Пара з'являлася на різних заходах і навіть оголосила про заручини, але люди відчували підступ. Через п'ять років відносин Девід і Клаудія розлучилися.

Через кілька років прес-аташе ілюзіоніста розповіла, що за рік гри в кохану Клаудіа отримала 250 тис. дол.

Відомо, що у 90-ті Копперфільд був дуже популярний, проте для масштабних гастролей ілюзіоніст вирішив підігрівати до себе інтерес.

Світська левиця Кім Кардашьян вийшла заміж за баскетболіста Кріса Хамфріса і приблизно через півроку пара розійшлася.

Мало того, що спортсмен подарував красуні 20,5-каратне діамантове кільце, так ще і обидва зіграли весілля за 10 млн дол.

Весілля принесло парі 18 млн долл. доходу, завдяки ексклюзивним фото і відео, проданим виданням. Крім того, пара заробляла на зйомках різних шоу.

Американська актриса Дженніфер Еністон після розлучення з Бредом Піттом потребувала роман.

Тоді під час зйомок фільму “Розлучення по-американськи” зірка познайомилася з актором Вінсом Воном, з яким пізніше її скрізь бачили.

Як виявилося, пара просто підігрівала інтерес до фільму, про що розповіли продюсери.

У результаті тільки за перший тиждень прокату картина зібрала понад 39 млн долл., що було дуже добре.

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