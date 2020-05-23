Звезды часто подогревают интерес к своей персоне, с помощью новостей о личной жизни

Артисты заводят романы, которые только на первый взгляд кажутся настоящими, и лишь разобравшись, понимаешь - что-то тут не так.

Давайте познакомимся со знаменитостями, романы которых вызывают массу вопросов.

Несколько месяцев в интернете активно обговаривают роман украинской певицы Тины Кароль и молдавского артиста Дана Балана, пишет vesti.ua.

Две звезды находились в креслах жюри телешоу “Голос страны”. Дан Балан активно проявлял знаки внимания к украинской звезде, а мать артиста даже приехала в студию, чтобы спеть паре свадебную песню.

Однако на самом деле, по информации СМИ, роман артистов был придуман продюсерами “Голоса” для поднятия рейтингов проекта, поскольку его популярность стала сильно падать.

Стоит отметить, что на самом деле ни Тина, ни Дан практически не встречаются на съемочной площадке, а у певца вовсе есть девушка.

Украинская певица Светлана Лобода и лидер Rammstein Тилль Линдеманн якобы завели роман и звезда даже родила ему ребенка. Однако не все верят в искренность такого союза.

По мнению СМИ, в 2017 году, когда в обществе очень жестко реагировали на выступления украинских артистов в России, звезда не хотела терять львиную часть заработка и отказываться от выступлений в стране-агрессоре. Поэтому артистка решила отвлечь внимание прессы и общества на свою личную жизнь.

На роль возлюбленного подошел яркий исполнитель из Rammstein. На тот момент о певице действительно заговорили исключительно в контексте романа с Тиллем, что уменьшило градус напряжения к Лободе.

Роман на рубеже 2000 иллюзиониста Дэвида Копперфильда и немецкой модели и актрисы Клаудии Шиффер произвел фурор в обществе. Пара появлялась на различных мероприятиях и даже объявила о помолвке, но люди чувствовали подвох. Спустя пять лет отношений Дэвид и Клаудия расстались.

Через несколько лет пресс-атташе иллюзиониста рассказала, что за год игры в возлюбленную Клаудиа получила 250 тыс. долл.

Известно, что в 90-е Копперфильд был очень популярный, однако для масштабных гастролей иллюзионист решил подогревать к себе интерес.

Светская львица Ким Кардашьян вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса и примерно спустя полгода пара разошлась.

Мало того, что спортсмен подарил красотке 20,5-каратное бриллиантовое кольцо, так еще оба и сыграли свадьбу за 10 млн долл.

Свадьба принесла паре 18 млн долл. дохода, благодаря эксклюзивным фото и видео, проданным изданиям. Кроме того, пара зарабатывала на съемках различных шоу.

Американская актриса Дженнифер Энистон после развода с Брэдом Питтом нуждалась в романе.

Тогда во время съемок фильма “Развод по-американски” звезда познакомилась с актером Винсом Воном, с которым позже ее везде видели.

Как оказалось, пара просто подогревала интерес к фильму, о чем рассказали продюсеры.

В результате только за первую неделю проката картина собрала более 39 млн долл., что было очень хорошо.

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