Українська співачка Тіна Кароль разом зі знаменитою артисткою і продюсером Наталею Могилевською вразили фігурою в модних образах

Як відомо, зірки зараз рідко оновлюють свої профілі в соціальних мережах і, незважаючи на карантин, займаються своїми справами, проектами і кар'єрою. При цьому кожен знімок, що з'являється в соціальних мережах, справляє сильне враження на фанатів. Не так давно обидві зірки представили яскраві образи у своїх профілях, причому з-за їх схожості виникли суперечки в мережі, передає Politeka.net.

Не так давно обидва нових кадру, представлених Кароль і Могилевської, також з'явилися на сторінці в Instagram від журналу "Viva!", шанувальникам запропонували порівняти, чий модний образ краще. Обидві зірки з'явилися в білосніжних костюмах на голе тіло, при цьому глибокі декольте зірок підкорили фоловерів:

«⚡ Модна битва білих піджаків! Наталя Могилевська і Тіна Кароль приміряли схожі образи. Як вважаєте, кому йде більше: Наталі або Тіні? 👇 #наталія могилевська #тинакароль», - повідомляється на сторінці журналу.

Ось що написали шанувальники: «Тіна😍😍😍», «Тіні. Тільки їй!!👍», «Тіна❤️», «Наталі Могилевська супер», «Наталя», «Тіна🔥», «Тіна ❤️», «Тіні❤», «Тіна😻», «Тіні💋», «Обом», «Тіна🔥», «Тіна», «Тіна без варіантів !!!», «Тіна Кароль 😍🔥», «Тіна 😻», «Тіна👌👌👌👌😘», «Тіни Кароль 😍», «Наталії».

Зазначимо в останнім часом Тіна дуже рідко з'являється на публіці з-за карантину, а також досить рідко ділиться новими фото у різних образах. Зараз зірка воліє проводити час із сином і займається всіма справами будинку. На офіційному фан-акаунті співачки в цей час показують фото, зроблені до карантину, а також на зустрічах Тіни з фанатами. Нещодавно раз зірці вдалося спантеличити зовнішнім виглядом.

На фото зірка позувала в білому костюмі в домашньому вигляді без макіяжу і укладок. Саме це стало причиною бурхливих обговорень серед користувачів мережі. Фанати почали сперечатися про зовнішньому вигляді співачки і навіть заявили, що артистка схожа на вагітну.

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