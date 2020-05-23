Украинская певица Тина Кароль вместе со знаменитой артисткой и продюсером Натальей Могилевской поразили фигурой в модных образах

Как известно, звезды сейчас редко обновляют свои профили в социальных сетях и, несмотря на карантин, занимаются своими делами, проектами и карьерой. При этом каждый снимок, появляющийся в социальных сетях, производит сильное впечатление на фанатов. Не так давно обе звезды представили яркие образы в своих профилях, причем из-за их схожести возникли споры в сети, передает Politeka.net.

Не так давно оба новых кадра, представленных Кароль и Могилевской, также появились на странице в Инстаграм от журнала "Viva!", поклонникам предложили сравнить, чей модный образ лучше. Обе звезды появились в белоснежных костюмах на голое тело, при этом глубокие декольте звезд покорили фолловеров:

«⚡ Модная битва белых пиджаков! Наталья Могилевская и Тина Кароль примерили похожие образы. Как считаете, кому идет больше: Наталье или Тине? 👇 #натальямогилевская #тинакароль», - сообщается на странице журнала.

Вот что написали поклонники: «Тина😍😍😍», «Тине. Только ей!!👍», «Тина❤️», «Наталі Могилевська супер», «Наталья», «Тина🔥», «Тина ❤️», «Тине❤», «Тина😻», «Тине💋», «Обоим», «Тина🔥», «Тина», «Тина без вариантов, осторожно, это горячо!!!», «Тина Кароль 😍🔥», «Тина 😻», «Тина👌👌👌👌😘», «Тине Кароль 😍», «Наталье».

Отметим в последнее время Тина очень редко появляется на публике из-за карантина, а также довольно редко делится новыми фото в разных образах. Сейчас звезда предпочитает проводить время с сыном и занимается всеми делами дома. На официальном фан-аккаунте певицы в это время показывают фото, сделанные до карантина, а также на встречах Тины с фанатами. Недавно раз звезде удалось озадачить внешним видом.

На фото звезда позировала в белом костюме в домашнем виде без макияжа и укладок. Именно это стало причиной бурных обсуждений среди пользователей сети. Фанаты принялись спорить о внешнем виде певицы и даже заявили, что артистка похожа на беременную.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

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