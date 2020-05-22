Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала з Потапом бурхливий вечір, обговорюючи друзів і говорячи про особисте життя

Після того, як був введений карантин, зірка вирішила залишитися разом з родиною в заміському будинку, звідки активно влаштовує прямі ефіри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу співачка вирішила провести ефір разом з другом і колегою Потапом, влаштувавши собі гру в "правду або дія", завдяки чому шанувальники зірок дізналися про стосунки та особисте життя артистів багато нового. При цьому всьому не обійшлося і без скандалу, повідомляє Politeka.

Під час ефіру Потап встиг забавно пожартувати над Олею, а та поставила йому пару дивних завдань, художник навіть довелося измезать обличчя і голову мокрою землею. Сам Потап розповів про те ,як живе з Каменських, як приховував свої з нею відносини і як взагалі виникла історія їхнього кохання.

Обговорюючи особисте життя серед зірок і на сцені не змогли колеги оминути історії Дана і Тіни, яким активно приписують бурхливий роман фанати. Зірки не тільки посміялися над поведінкою співака і співачки, а ще й дали поклинникам зрозуміти, що прихильність артистів - лише фарс і вигадка. Це не на жарт розлютило шанувальників і ті влаштували цілий скандал в мережі.

До цього зірка з донькою вирішила позайматися самостійно, періодично включаючи прямий ефір людей, які тренуються разом з Олею.

У ході ефіру Оля дуже детально розповіла, як правильно виконувати ту чи іншу вправу. Тому комплекс можна сміливо повторити вдома. Для наочності зірка навіть потренувалася з пляшками, попросивши дочка, принести пляшки поважче.

Схоже, українська співачка намагається всіляко урізноманітнити свої тренування. Маша також повторює за мамою, тому тренується разом з нею, незважаючи на те, що дається їй це схоже дуже нелегко.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

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