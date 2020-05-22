Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова устроила с Потапом бурный вечер, обсуждая друзей и говоря о личной жизни

После того, как был введен карантин, звезда решила остаться вместе с семьей в загородном доме, откуда активно устраивает прямые эфиры на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз певица решила провести эфир вместе с другом и коллегой Потапом, устроив себе игру в "правду или действие", благодаря чему поклонники звезд узнали об отношениях и личной жизни артистов много нового. При этом всем не обошлось и без скандала, сообщает Politeka.

Во время эфира Потап успел забавно подшутить над Олей, а та задала ему пару странных заданий, артисту даже пришлось измезать лицо и голову мокрой землей. Сам Потап рассказал о том ,как живет с Каменских, как скрывал свои с ней отношения и как вообще возникла история их любви.

Обсуждая личную жизнь среди звезд и на сцене не смогли коллеги обойти мимо истории Дана и Тины, которым активно приписывают бурный роман фанаты. Звезды не только посмеялись над поведением певца и певицы, но еще и дали поклинникам понять, что привязанность артистов - всего лишь фарс и выдумка. Это не на шутку разозлило поклонников и те устроили целый скандал в сети.

До этого звезда с дочерью решила позаниматься самостоятельно, периодически включая в прямой эфир людей, которые тренируются вместе с Олей.

В ходе эфира Оля очень детально рассказала, как правильно выполнять то или иное упражнение. Поэтому комплекс можно смело повторить дома. Для наглядности звезда даже потренировалась с бутылками, попросив дочь, принести бутылки потяжелее.

Похоже, украинская певица пытается всячески разнообразить свои тренировки. Маша также повторяет за мамой, поэтому тренируется вместе с ней, несмотря на то, что дается ей это похоже очень нелегко.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь

Также Politeka писала про Полякову, Фреймут и других звезд, которые сменили цвет волос и поразили видом