Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону, який зробить складніше ухилення від сплати податків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, документ передбачає зміни, які повинні удосконалити та спростити систему адміністрування податків, привівши її у відповідність з міжнародними стандартами. Зокрема, передбачається введення так званого «Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування».

Крім того, прийнятий закон відкриває можливість реформувати Державну податкову службу і розширює можливості для онлайн-сервісів відносно платників.

наприклад, платник податків, який подає звітність в електронному вигляді, або ж має електронну копію в своєму кабінеті, зможе вимагати від податкової електронні версії необхідної йому документації.

Раніше ми писали, що український олігарх Ігор Коломойський не зможе повернути собі націоналізований ПриватБанк.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про банківську діяльність, який вже встигли прозвати «антиколомойским». На даний момент офіційно це не підтвердили, але про підписання документа повинні оголосити в найближчі дні.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в Раді після прийняття «антиколомойского закону», українці не змовчали: «Чекають в пеклі».

Як повідомляла Politeka, Зеленський пройшов перше випробування на посаді президента: "По-пацанськи".

Також Politeka писала, що Золотарьов вважає, що «антиколомойский" закон говорить про незалежність Зеленського.