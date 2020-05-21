Українська виконавиця MARUV забула про сором і блиснула бездоганною фігурою на концерті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Через кілька хвилин…», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку MARUV позує разом зі своєю підтанцьовкою, демонструючи невероятноую фігуру в боді і напівпрозорому вбранні.
Однак шанувальники зірки були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже фотографією MAURV поділилася у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, співачка MARUV похвалилася схудлою фігурою під час спеціального тренування.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка продемонструвала кілька вправ, які допомагають їй тримати фігуру у формі, а також худнути незважаючи на те, що художник доводиться постійно перебувати вдома в ізоляції і без звичного активного способу життя.
Як відомо, зірка активно займається для того, щоб кожен раз під час концертів дивувати чимось новим, а також новими зухвалими танцями. Не так давно зірка розповідала, що під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою – з-за зайвої ваги їй було важко виконувати деякі рухи. Однак після того, як артистці вдалося скинути зайве, співачка почала займатися ще старанніше.
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