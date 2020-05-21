Украинская исполнительница MARUV забыла про стыд и сверкнула безупречной фигурой на концерте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Через несколько минут…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке MARUV позирует вместе со своей подтанцовкой, демонстрируя невероятноую фигуру в боди и полупрозрачном наряде.

Однако поклонники звезды были лишены возможности что-либо сказать, ведь фотографией MAURV поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица MARUV похвасталась похудевшей фигурой во время специальной тренировки.

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори певица продемонстрировала несколько упражнений, которые помогают ей держать фигуру в форме, а также худеть несмотря на то, что артистке приходится находиться постоянно дома в изоляции и без привычного активного образа жизни.

Как известно, звезда активно занимается для того, чтобы каждый раз во время концертов удивлять чем-то новым, а также новыми дерзкими танцами. Не так давно звезда рассказывала, что во время выполнения некоторых движений исполнительница столкнулась с проблемой – из-за лишнего веса ей было тяжело исполнять некоторые движения. Однако после того, как артистке удалось сбросить лишнее, певица принялась заниматься еще усерднее.

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