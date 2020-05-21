Дружина відомого коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка показала неймовірну красу на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Кільце з аквамарином і діамантами…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Анжеліка позує в топі з довгим рукавом, демонструючи на камеру бездоганну красу. На це звернули увагу і її шанувальники, про що говорять коментарі.

«Вау, як схожа на Пенелопу Круз», «Діамант! І це я не про кільце», «ну красота, ну пощастило ж Сашка», «бомба», «Яка Ви ніжна, красива і витончена», «як завжди – найкрасивіша», - пишуть вони.

До цього ми писали, що дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала фанатів новим знімком.

«Час зупинився... тепер у людей є час один для одного», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку дружина Ревви позує, прикрившись одягом. Однак це не приховала її краси, на що звернули увагу і її прихильники.

«Божественна», «Як завжди шикарна і не отразима, очей не відірвати», «Анжеліка, ви космос!», «Та це не фотографія, а справжній портрет, розумною, красивою, успішною і стильною леді», «Дуже красиво», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".

Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».

Також Politeka писала, що Анжеліка Ревва посвітила принадами у величезному декольте: "Я протестую!".