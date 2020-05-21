Шоумен и певец Александр Ревва, которого все знают под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал жаркое фото со съемок последнего клипа

Артист, как известно, любит поражать публику кадрами, делиться забавными видео с курьезами со съемок и поражать семейными фотосессиями. В этот же раз Александр похвастался закадровым фото, сделанным во время работы над новым клипом. Причем внимание фанатов привлекла молодая красавица, сидящая на байке возле мужчины, передает Politeka.net.

Так, в этот раз мужчина показал новый, ранее не показанный со съемок кадр, на котором вместе с молодой красоткой восхитил видом фанатов.

«Не могу придумать название к этому фото.. Помогите!!! #ааааа», - написал под снимком певец.

Вот что ответили фанаты артиста:

«Харлей Пирожков😂👏!!!», «Квадракоптер нннужен?», «Покажи меня еще раз🤣», «Помешал🤣🤣🤣🤣🤣», «Призрачный гонщик 3», «Попроси Гарика, он мастер))))», «А может это ароматизаторы для мотоцикла ?», «"Дайте встану, погляжу-хорошо ли я лежу!")))», «С Марго Робби и Илоном Маском», «Жарим на мопеде», «Это мой ангел и в моих руках!!!», «Огонь какая фотка!», «Раз, два, три...начало игры😋», «Ногу сильнее сгибай 😂», «Жена моего брата».

До этого также артист опубликовал снимок, на котором он с семьей позировал за столом на бордовом фоне. Семейство надело наряды красных оттенков.

Артист сел посередине, показывая кастет на руке. Дочери были по бокам стола, а жена артиста - стояла, держась за плечо супруга. Посредине находились различные аксессуары.

"Самые главные ценности в жизни - это Семья и Здоровье родных и близких!!! В последнее время это особенно понимаешь. С Днём Семьи!!! Будьте здоровы!!! ❤️🙏🏼 #семьяРА #сидимдомааааа", - подписал снимок Пирожков.

За час пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев. Стоит отметить, что от отметки "Нравится" не удержалась сама София Ротару.

"Моя мечта, чтобы такой талантливый человек, как Артур Пирожков написал мне, я буду кричать ура на весь город!!!! Вы самый лучший во всем мире!!! Я вас обожаю ❤️❤️❤️❤️❤️", "Александр, у вас очень милая семья😍 (Счастья, радости вашей семье !!!!👍👍", "Как с картинки❤️", "С Днём Семьи❤️", "С праздником !!!💕🌷здоровья, счастья, любви!", "Обожаю", - написали пользователи сети.

Напомним, что дочери Артура Пирожкова подросли и стали настоящими красавицами, фото: "Такие разные, но...".

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