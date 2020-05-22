Погода в Україні 22 травня зіпсується і постарається зробити теж саме з українцями, частину регіонів накриють опади

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Так, на західній Україні буде сухо, хоча стовпчик термометра вдень знизиться до 11-14 градусів. Вночі будуть заморозки: від 3 до 5 за Цельсієм.

А ось на півночі будуть дощі, які будуть супроводжуватись денним похолоданням до 10-13 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже від 5 до 7 за Цельсієм.

Центральні регіони опади накриють лише частково: дощі будуть у Черкаській області та Полтавської. Жителів інших областей чекають хмарність. Повітря прогріється до 11-16 градусів. А от вночі похолодає до 3-6 за Цельсієм.

Українцям на півдні країни не варто хвилюватися з приводу опадів, хоча небо затягне хмарами. Тут повітря прогріється до 15-18 градусів тепла, які вночі зміняться на 7-9 за Цельсієм.

На сході синоптики прогнозують часткові опади, які накриють Харківську область. Повітря буде в межах 12-15 градусів. А от вночі похолодає до 4-6 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики прогнозують невеликі дощі, які будуть супроводжуватись денними 10-13 тепла. А от вночі будуть заморозки: 3-6 градусів.

«Вночі 22 травня в західних областях повсюди, 23 травня в Україні та 24 травня на Лівобережжі місцями на поверхні грунту (в Карпатах і в повітрі) заморозки 0-3 градуси (II рівень небезпеки, жовтий). 22 травня в більшості районів східних, Миколаївської та Чернівецької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - стверджують синоптики.