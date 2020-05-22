Погода в Украине 22 мая испортится и постарается сделать тоже самое с украинцами, часть регионов накроют осадки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Так, на западной Украине будет сухо, хотя столбик термометра днем опустится до 11-14 градусов. Ночью же будут заморозки: от 3 до 5 по Цельсию.
А вот на севере будут дожди, которые будут сопровождаться дневным похолоданием до 10-13 градусов. Ночью же столбик термометра покажет от 5 до 7 по Цельсию.
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Центральные регионы осадки накроют лишь частично: дожди будут в Черкасской области и Полтавской. Жителей остальных областей ждут облачность. Воздух прогреется до 11-16 градусов. А вот ночью похолодает до 3-6 по Цельсию.
Украинцам на юге страны не стоит волноваться по поводу осадков, хотя небо и затянет тучами. Здесь воздух прогреется до 15-18 градусов тепла, которые ночью сменятся на 7-9 по Цельсию.
На востоке синоптики прогнозируют частичные осадки, которые накроют Харьковскую область. Воздух будет в пределах 12-15 градусов. А вот ночью похолодает до 4-6 по Цельсию.
В Киеве и области синоптики прогнозируют небольшие дожди, которые будут сопровождаться дневными 10-13 тепла. А вот ночью будут заморозки: 3-6 градусов.
«Ночью 22 мая в западных областях повсюду, 23 мая в Украине и 24 мая на Левобережье местами на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-3 градуса (II уровень опасности, желтый). 22 мая в большинстве районов восточных, Николаевской и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - утверждают синоптики.
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