Погода в Украине 22 мая испортится и постарается сделать тоже самое с украинцами, часть регионов накроют осадки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, на западной Украине будет сухо, хотя столбик термометра днем опустится до 11-14 градусов. Ночью же будут заморозки: от 3 до 5 по Цельсию.

А вот на севере будут дожди, которые будут сопровождаться дневным похолоданием до 10-13 градусов. Ночью же столбик термометра покажет от 5 до 7 по Цельсию.

Центральные регионы осадки накроют лишь частично: дожди будут в Черкасской области и Полтавской. Жителей остальных областей ждут облачность. Воздух прогреется до 11-16 градусов. А вот ночью похолодает до 3-6 по Цельсию.

Украинцам на юге страны не стоит волноваться по поводу осадков, хотя небо и затянет тучами. Здесь воздух прогреется до 15-18 градусов тепла, которые ночью сменятся на 7-9 по Цельсию.

На востоке синоптики прогнозируют частичные осадки, которые накроют Харьковскую область. Воздух будет в пределах 12-15 градусов. А вот ночью похолодает до 4-6 по Цельсию.

В Киеве и области синоптики прогнозируют небольшие дожди, которые будут сопровождаться дневными 10-13 тепла. А вот ночью будут заморозки: 3-6 градусов.

«Ночью 22 мая в западных областях повсюду, 23 мая в Украине и 24 мая на Левобережье местами на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-3 градуса (II уровень опасности, желтый). 22 мая в большинстве районов восточных, Николаевской и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - утверждают синоптики.