Зірка "Квартал 95", гумористка і актриса Олена Кравець порадувала шанувальників сімейним фото

На знімку зірка позувала з чоловіком і двома молодшими дітьми, повідомляє Politeka.net.

Всі на фото були у вишиванках на честь свята, яке відзначається 21 травня. Олена постала в білому вбранні з прозорими вставками та неглибоким декольте. А чоловік і діти - у вишиванках з вишивкою.

Сім'я виглядала щасливою та задоволеною.

"Щорічно в третій четвер травня ми з нашими «зайчатами - кравчатами» фотографуємося в Вишиваночках. Швиденько, з самого ранку, перед виходом з дому))...", - підписала фото артистка.

За годину пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ви такі гарні.👍👍👍😊😊", "Краса!щастя Вам!❤️", "Щастя вам👍👍👍😍😍😍😍", "ну тут взагалі красені, а малюки просто справжні українці, шкода тільки що у мене немає вишиванки, але я думаю, що поки", "😍😍😍😍😍😍😍😍а Катя стає схожою на Машу", "Лапульки ❤️", "Дуже гарна сім'я 😍", "Вау 😍 як красиво і мило 😍😍😍 Дуже-дуже 😻😻", "Які милі ❤️😉", "Мила. Люблю вас ... 😚", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше на сторінці "Квартал 95" в Instagram з'явився інший знімок Олени Кравець в вишиванці.

Знаменитість виглядала дуже яскраво і стильно.

Раніше ми писали, що Олена Кравець показала, як виглядала у випускному класі.

Зірка позувала в білій блузці і довгій чорній спідниці. Зверху можна побачити стрічку "Випускник 1993".

Помітно, як Олена зовсім не змінилася, але змінилася в кращу сторону за 30 років.

Нагадаємо, зухвала дочка Кравець з "Квартал 95" забралася на міст заради ефектних фото

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