Найгарячіша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком звернулася до шанувальників перед самим фіналом проекту

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Даша Ульянова звернулася до фанатів, щоб висловити подяку і розкрити несподівані підсумки, підведені після багатьох тижнів шоу, пише Politeka.

Даша розповіла, згадуючи початок в самому кінці проекту, вона розуміє, що це був прекрасний час і готова зробити зізнання: їй правда сумно від того, що все скоро закінчиться.

«Проект « холостяк » завжди був моїм улюбленим на ТБ) і я навіть і уявити не могла , що коли-небудь опинюся в фіналі та ще й з такою красивою історією кохання.. Ще один важливий момент !!!

Знаю, що коли закінчаться ефіри ,якась частина вас відпише ( хоча я проти 😈) і тому просто хочу сказати величезне людське СПАСИБІ 🙏

Дякую, що поділяли зі мною це час , підтримували, як могли , співпереживали і навіть налаштовували на боротьбу з дівчатками 😅))) знову ж таки, хто б міг подумати , що в мене буде така нереальна аудиторія) ви всі як і я))) вічно молоді , з палаючими очима , хтось вже і пухкими губами( я не жартую)))) відразу видно мої люди))) так от, я вам вдячна за все це щастя бути для вас цікавою. І як би не склалося завтра - не переставайте вірити і мріяти , як і я ...💫», - написала Даша, викликавши цілу бурю коментарів у мережі.

Відзначимо, в останньому ефірі шоу «Холостяк» Макс Михайлюк посвариться з Дашею і це під час того, як більша частина фанатів пророкує дівчині перемогу. У минулому ефірі також стало стало відомо, які дівчата залишаться на проекті у фіналі. Зараз залишилося лише дві учасниці: Дана і Даша, тому увага до них особливо збільшено.

Так, на своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала промо-ролик останнього ефіру, який буде показаний у п'ятницю. Молода дівчина представила невелику історію любові своєї і Макса, однак цього разу все було не так гладко, незважаючи на те, що Даша встигла відчути себе нареченою.

В кінці романтичного побачення в Барселоні щось піде не так. Пара несподівано посвариться, холостяк покине побачення, а Даша залишиться ридати після події.

“Чому він пішов? Я не зробила нічого поганого”, - в сльозах розповідає Даша. Шанувальники тут же відреагували, заявивши, що можливо Даша не зможе стати переможницею під час боротьби за серце Михайлюка.

Нагадаємо, Новий герой шоу "Холостяк" вразив зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Добринін розбурхав гарячим постільною фото з молодою нареченою

Також Politeka повідомляла, що наречена Холостяка Добриніна показала, що чекає нареченого у весільній сукні