Самая горячая участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком обратилась к поклонникам перед самым финалом проекта

Так, на своей странице в социальной сети Инстаграм Даша Ульянова обратилась к фанатам, чтобы выразить благодарность и раскрыть неожиданные итоги, подведенные после многих недель шоу, пишет Politeka.

Даша рассказала, вспоминая начало в самом конце проекта, она понимает, что это было прекрасное время и готова сделать признание: ей правда грустно от того, что все скоро закончится.

«Проект « холостяк » всегда был моим любимым на ТВ) и я даже и представить не могла , что окажусь когда нибудь в финале да ещё и с такой красивой историей любви.. Ещё один важный момент !!!

Знаю, что когда закончатся эфиры ,какая-то часть вас отпишется ( хотя я против 😈) и поэтому просто хочу сказать огромное человеческое СПАСИБО 🙏

Спасибо, что разделяли со мной это время , поддерживали как могли , сопереживали и даже настраивали на борьбу с девочками 😅))) опять же, кто бы мог подумать , что у меня будет такая нереальная аудитория) вы все как и я))) вечно молодые , с горящими глазами , кто-то уже и пухлыми губами( я не шучу)))) сразу видно мои люди))) так вот, я вам благодарна за все это счастье быть для вас интересной. И как бы не сложилось завтра - не переставайте верить и мечтать , как и я ...💫», - написала Даша, вызвав целую бурю комментариев в сети, они заявили, что девушке следовало молчать, не расстраивать поклонников.

Отметим, в последнем эфире шоу «Холостяк» Макс Михайлюк поссорится с Дашей и это во время того, как большая часть фанатов пророчит девушке победу. В прошлом эфире также стало стало известно, какие девушки останутся на проекте в финале. Сейчас осталось лишь две участницы: Дана и Даша, поэтому внимание к ним особо увеличено.

Так, на своей странице в Инстаграм Даша опубликовала промо-ролик последнего эфира, который будет показан в пятницу. Молодая девушка представила небольшую историю любви своей и Макса, однако в этот раз было все не так гладко, несмотря на то, что Даша успела почувствовать себя невестой.

В конце романтичного свидания в Барселоне что-то пойдет не так. Пара неожиданно поссорится, холостяк покинет свидание, а Даша останется рыдать после произошедшего.

“Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого”, - в слезах рассказывает Даша. Поклонники тут же всполошились, заявив, что возможно Даша не сможет стать победительницей во время борьбы за сердце Михайлюка.

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