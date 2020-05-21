Лідер групи "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про залежність, з якою зіткнувся в молодості

Відверту заяву музикант зробив під час прямого ефіру з Олею Поляковою, передає Politeka.net.

Зокрема, лідер групи "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про свій досвід з наркотичними речовинами.

За словами 45-річного музиканта, у молодості він пробував різні речовини, але найбільше проблем виникало через алкоголь.

"Я ніколи не вживав ін'єкційних наркотиків, ЛСД, грибів. Марихуану - так, але мені нудно від неї. Колись давно спробував MDMA, і це було жахливо. Ми летіли з концерту, було дуже смішно і страшно - і мені, і людям. У мене були очі по 7 копійок. До цього я хотів спати, мені було дуже погано, бодун, втома після концерту...", - відверто зізнався Харчишин.

Відомий музикант також додав, що алкоголь став єдиним наркотиком, до якого у нього виникла залежність.

"Колись це було проблемою, тому що в ті часи, коли ми починали грати, ми іноді навіть не розуміли, що робимо, коли виходили на сцену. Це просто алкоголь - найстрашніший наркотик, який є у світі. Якось я вийшов на сцену, виконав концерт, а після зрозумів, що нічого не пам'ятаю - був він, чи не було його. За це мені досі дуже соромно", - додав Харчишин в ефірі з Олею Поляковою.

Раніше ми розповідали про те, що в березні 2020 року відомого музиканта Валерія Харчишина по приїзду в Україну госпіталізували з підозрою на китайський вірус.

Незважаючи на пневмонію, у лідера гурту "Друга ріка" не підтвердився страшний діагноз, про що він через деякий час розповів у своєму Facebook.

Перший тест виявився негативним. Співак зробив другий, після того як рентген показав односторонню пневмонію - теж негативний.

Нагадаємо, прийшли результати тесту на китайський вірус лідера "Другої ріки" Харчишина

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