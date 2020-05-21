Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о зависимости, с которой столкнулся в молодости

Откровенное заявление музыкант сделал во время прямого эфира с Олей Поляковой, передает Politeka.net.

В частности, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о своем опыте с наркотическими веществами.

По словам 45-летнего музыканта, в молодости он пробовал разные вещества, но больше всего проблем у него возникало из-за алкоголя.

"Я никогда не употреблял инъекционных наркотиков, ЛСД, грибов. Марихуану - да, но мне скучно от нее. Когда-то давно попробовал MDMA, и это было ужасно. Мы летели с концерта, было очень смешно и страшно - и мне, и людям. У меня были глаза по 7 копеек. До этого я хотел спать, мне было очень плохо, бодун, усталость после концерта...", - откровенно признался Харчишин.

Известный музыкант также добавил, что алкоголь стал единственным наркотиком, к которому у него возникла зависимость.

"Когда-то это было проблемой, потому что в те времена, когда мы начинали играть, мы иногда даже не понимали, что делаем, когда выходили на сцену. Это просто алкоголь - самый страшный наркотик, который есть в мире. Как-то я вышел на сцену, исполнил концерт, а после понял, что ничего не помню - был он, или не было его. За это мне до сих пор очень стыдно", - добавил Харчишин в эфире с Олей Поляковой.

Ранее мы рассказывали о том, что в марте 2020 года известного музыканта Валерия Харчишина по приезду в Украину госпитализировали с подозрением на китайский вирус.

Несмотря на пневмонию, у лидера группы "Друга ріка" не подтвердился страшный диагноз, о чем он через какое-то время рассказал в своем Facebook.

Первый тест оказался отрицательным. Певец сделал второй, после того как рентген показал одностороннюю пневмнонию - тоже отрицательный.

Напомним, пришли результаты теста на китайский вирус лидера "Другої ріки" Харчишина

Как сообщала Politeka, лидер группы "Друга ріка" Харчишин рассказал о другой стороне Зеленского.

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