Українська співачка Тіна Кароль спантеличила виглядом під час зустрічі з фанатами

Останнім часом Тіна дуже рідко з'являється на публіці через карантин, а також досить рідко ділиться новими фото у різних образах. Зараз зірка воліє проводити час із сином і займається всіма справами будинку. На офіційному фан-акаунті співачки в цей час показують фото, зроблені до карантину, а також на зустрічах Тіни з фанатами. В цей раз зірці вдалося спантеличити зовнішнім виглядом, передає Politeka.net.

На фото зірка позувала в білому костюмі в домашньому вигляді без макіяжу і укладок. Саме це стало причиною бурхливих обговорень серед користувачів мережі. Фанати почали сперечатися про зовнішньому вигляді співачки і навіть заявили, що артистка схожа на вагітну.

«Кофта Тіни: трохи випирає. Мій мозок: вона вагітна Допоможіть мені знову стати нормальною людиною, я скоро з розуму зійду зі своїми здогадками 🤪😂», «Солодка😻🙈», «Пухлыш мій 🐱🤗», «кошеня такий 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 !!», «Класне фото💗», «бусинка 🥺🥺😍😍😍😍😍!!», «Сонечко 😍😍😍», «Тіна в Карпатах зараз?😍», «Тіна Кароль просто красуня💖💖💖», «Щаслива і слабка», «Вона схожа на вагітну🙏».

А до цього Тіні вдалося здивувати шанувальників незвичайним виглядом під час чуттєвій фотосесії - співачка приміряла стильний костюм білого кольору, при цьому наділу той на оголене тіло. Фанати були вражені новим кадром зірки, яка досить довго не показувала нових кадрів зі зйомок з-за карантину.

Так, в цей раз дівчина публікувала пікантне фото, позуючи в костюмі без нижньої білизни. На знімку зірка позувала в білому брючному костюмі з розстебнутим піджаком на голе тіло. З-під нього видно оголені груди зірки.

Фанати були захоплені побаченим, тому написали безліч слів в адресу Тіни:

«Дівчинка мрія🔥💔», «Яка ж ти ДУЖЕ КРАСИВА 😍», «Приголомшлива жінка🖤🔥», «Яка ж красива😍💜», «аХфигеть, яка! 😍», «Яка гарна😍😍😍🔥», «Все доброго і сонячного ранку», «Любов ♥️», «гаряче 🔥», «Lady boss😍❤️», «Любимка❤️❤️❤️», «вбиваєш своєю красою».

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