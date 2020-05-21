Фонд соціального страхування на тлі появи величезної дірки в бюджеті отримав великі кошти

Як передає Politeka.net, про це пише прес-служба Мінсоцполітики.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято Кабінетом міністрів під час вчорашнього засідання.

Зокрема, уряд розпорядився направити Фонду соцстрахування 2,279 млрд гривень: 471,1 млн. грн нададуть безповоротно, а 1,808 млрд грн потрібно повернути державі.

Також відомо, що кошти будуть виділені з фонду, спрямованого на боротьбу з пандемією.

Зазначені кошти Фонд соцстрахування повинен направити на оплату лікарняних і страхових випадків. В тому числі на виплату одноразової допомоги членам сімей медпрацівників, померлих від китайського вірусу.

Відзначимо, що рішення про виділення великої суми з'явилася після недавньої заяви Фонду соціального страхування про затримання виплат для деяких категорій громадян.

Як розповідали у прес-службі відомства, у фонді не було грошей, так як в Україні зменшилися надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Через діру в бюджеті були затримані наступні соціальні виплати:

лікарняні;

допомога по вагітності та пологам;

допомога на поховання;

щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві;

У Фонді соціального страхування також розповідали, що прогнозований термін затримки з виплат становив 13 робочих днів.

Раніше ми розповідали, що українцям на карантині передбачені додаткові виплати. Зокрема, кошти отримають Фопи першої та другої групи: на кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).

Більш того, додаткові виплати отримають українці, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину. Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім'ї, в якій виховують неповнолітніх дітей, складе від 2800 до 3020 гривень

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