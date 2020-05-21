Допомога Україні розширили - на мільйон більше - з вже раніше виділених 14,5 мільйонів до 15,5 мільйонів доларів

За інформацією прес-служби Посольства України в США, уряд штатів розширив фінансування гуманітарної та екстреної медичної допомоги країнам світу до більше 900 млн. доларів для протидії пандемії китайського вірусу, передає Politeka.net.

Зокрема, 13,1 млн доларів доларів будуть спрямовані на поліпшення можливостей місцевих закладів охорони здоров'я в наданні допомоги хворим і протидії подальшому розповсюдженню вірусу.

Наголошується, що фінансування допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів до існування і брак громадських послуг для найбільш вразливих верств населення.

Ще 2,4 мільйона доларів спрямують на підтримку найбільш вразливих верств населення під час пандемії.

Раніше ми повідомляли, Євросоюз затвердив виділення Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Передбачається, що кошти підуть на подолання економічної кризи через пандемію.

Найближчим часом Україна і ЄС почнуть переговори про підписання меморандуму, в якому повинні бути прописані умови для виділення траншу. Зазначається, що перший транш має скласти 600 мільйонів євро.

Також ми писали, 19 травня набув чинності закон, що стосується виплат допомоги українцям на час карантину та ще двох місяців після його завершення. Згідно з документом, ті, хто опинився через вірус в самоізоляції або медустанові, будуть отримувати допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 50% середньої заробітної плати.

Нагадаємо, Україна відкриває кордони: важливе повідомлення МВС, «відновити рух в…».

Як повідомляла Politeka, Євросоюз оголосив доленосне рішення, перші подробиці: "Україна прийнята".

Також Politeka писала, що Євросоюз прийняв важливе рішення по Україні, з'явилися подробиці.