Помощь Украине расширили - на миллион больше - с уже ранее выделенных 14,5 миллионов до 15,5 миллионов долларов

По информации пресс-службы Посольства Украины в США, правительство штатов расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира до более 900 млн. долларов для противодействия пандемии китайского вируса, передает Politeka.net.

В частности, 13,1 млн долларов долларов будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействия дальнейшему распространению вируса.

Отмечается, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения.

Еще 2,4 миллона долларов направят на поддержку наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

Ранее мы сообщали, Евросоюз утвердил выделение Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Предполагается, что средства пойдут на преодоление экономического кризиса из-за пандемии.

В ближайшее время Украина и ЕС начнут переговоры о подписании меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения транша. Отмечается, что первый транш составить 600 миллионов евро.

Также мы писали, 19 мая в силу вступил закон, касающийся выплат помощи украинцам на время карантина и еще двух месяцев после его завершения. Согласно документу, те, кто оказался из-за вируса в самоизоляции или медучреждении, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы.

Напомним, Украина открывает границы: важное сообщение МВД, «возобновить движение в…».

Как сообщала Politeka, Евросоюз объявил судьбоносное решение, первые подробности: "Украина принята".

Также Politeka писала, что Евросоюз принял важное решение по Украине, появились подробности.