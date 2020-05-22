Українська співачка і учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук показала неймовірний образ і підкорила фанатів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хочу проявити плівку своїх мрій. Пора», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Адамчук позує в неймовірно чуттєвому образі – білій довгій сукні, доповнивши образ красивими сережками і макіяжем. В руках зірка тримає фотоапарат. Повз запаморочливого образу зірки її шанувальники не змогли пройти повз.

«Справжня королева», «магічна», «розкішна», «справжня краса жіночої ніжності, як у тебе. На висоті, королева!», - пишуть вони.

33-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала атмосферних чорно-білим фото.

Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в строгому і "тісному" сукню, ідеально подчеркнувшим її струнку фігуру.

Гаряча брюнетка з розпатланим волоссям подалася трохи впред, піднявши руку вгору. При цьому Березня прочинила рот, кинувши чуттєвий погляд кудись убік.

"Є відчуття, що в цьому році будуть розвивати внутрішній туризм. Хто знає - може, нарешті, по істині оцінимо все багатство нашої землі 🤞🏻", - підписала знімок артистка.

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