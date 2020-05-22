Украинская певица и участница «Квартал 95» Марта Адамчук показала невероятный образ и покорила фанатов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хочу проявить пленку своих мечтаний. Пора», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Адамчук позирует в невероятно чувственном образе – белом длинном платье, дополнив образ красивыми серьгами и макияжем. В руках звезда держит фотоаппарат. Мимо головокружительного образа звезды ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Настоящая королева», «магическая», «роскошная», «настоящая красота в женской нежности, как у тебя. На высоте, королева!», - пишут они.

33-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" и "Женского квартала" Марта Адамчук изумила атмосферным черно-белым фото.

Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в строгом и "тесном" платье, идеально подчеркнувшим ее стройную фигуру.

Горячая брюнетка с растрепанными волосами подалась немного впред, вскинув руку вверх. При этом Марта приоткрыла рот, кинув чувственный взгляд куда-то в сторону.

"Есть ощущение, что в этом году будут развивать внутренний туризм. Кто знает - может, наконец, по истине оценим все богатство нашей земли 🤞🏻", - подписала снимок артистка.

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