Євросоюз на тлі глобальної кризи затвердив виділення фінансової допомоги Україні

У середу, 20 травня, Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ця сума повинна допомогти країні подолати економічні наслідки пандемії смертоносного китайського вірусу, який вирує в ці дні по всьому світу.

Найближчим часом Україна і ЄС почнуть переговори про підписання меморандуму, в якому повинні бути прописані умови для виділення другого траншу. Його має ратифікувати Верховна Рада, після чого Україна отримає перший транш у розмірі 600 млн євро, який є беззаперечним. При цьому в цілому умовою отримання допомоги є співпраця з МВФ.

Зазначимо, що пандемія негативно позначилася на економіці більшості країн світу, в тому числі і Євросоюзу, де вже закликали готуватися до найглибшої кризи з часів Великої депресії. Експерт економічних програм Центру Разумкова Володимир Сіденко в коментарі «Слово і діло» розповів, що криза в Європі негативно позначиться і на Україні.

За його словами, на тлі цих потрясінь відбудеться реструктуризації економічної діяльності в цілому, щоб країни менше залежали від глобальних процесів.

«Для України це буде серйозний виклик, оскільки країна дуже залежна від зовнішніх факторів розвитку…Звичайно, нам буде важко отримувати надходження зовнішніх коштів в умовах, коли на них претендує величезна кількість країн. Якщо раніше Україна була, скажімо, одним з популярних клієнтів міжнародних фінансових організацій, то сьогодні це вже не так», - зазначив експерт.

Він також зазначив, що поки важко оцінити реальний обсяг спаду в українській економіці через відсутність об'єктивних даних.

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