Модель, колишній ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret" і екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, володіє розкішною фігурою

Зірка опублікувала фото у розділі сторіз Instagram, де постала в спокусливому вигляді, пише Politeka.net.

Струнка красуня витягнулася на кільцях, які встановили на пляжі.

Гаррн була в купальнику, який виділив всі достоїнства її фігури. Бікіні обтягнув пружні груди та сідниці, і дозволив насолодитися видами на струнке тіло і бездоганні вигини.

Осина талія, сталевий прес, довгі рівні ніжки - від цього неможливо відвести погляду.

Модель зачесала волосся назад, вона дивилася вдалину, відкривши пухкі губи.

Фото було оприлюднено в сторіз, тому ніхто з користувачів мережі не зміг відкрито прокоментувати фото. Також знімок не набрав і багато лайків, хоча судячи по іншим постам, знімки Тоні набирають тисячі позначок "Подобається" за нетривалий час.

Зараз на сторінку Гаррн підписані 1,9 мільйона користувачів мережі.

Зазначимо, з травня 2013 року по грудень 2014 Тоні Гаррн зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо. Пара розлучилася після того, як актора помітили в одному з клубів Майамі в оточенні 20 молодих моделей.

Після розриву зірка активніше зайнялася побудовою кар'єри, а незабаром зустріла нового коханого. Так, наприкінці минулого року модель оголосила про заручини з бойфрендом актором і моделлю Алексом Петтифером.

Ймовірно, Леонардо Ді Капріо вже горить від досади, адже таку красуню втратив.

Раніше повідомлялося, що Тоні Гаррн зробила знімок разом з коханим.

Екс-ангел Victoria's Secret позувала у розкішній сукні, поділ якого підняла, демонструючи струнку ніжку.

Нагадаємо, що экс-наречена Ді Капріо з невинним виглядом показала себе топлес, Лео кусає лікті: "Ось це тіло!"

Як повідомляла Politeka, модель "Victoria’s Secret" покрасувалася на піску в розкутій позі: "Це безумство".

Також Politeka писала, що экс-наречена Ді Капріо справила фурор на червоній доріжці, Лео рве на собі волосся: "Досконалість"