Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram яскраві фото, зроблені на природі

Незважаючи на те, що зірка знаходиться на карантині, дівчина намагається активно вести профіль в Instagram і поповнювати той кадрами. Цього разу Леся похвалилася фігурою в спортивному костюмі тілесного відтінку і вразила видом на тлі квітучих полів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, в цей раз Никитюк з'явилася в одному зі своїх самих жарких комплектів – в тілесного кольору спортивному костюмі. На ній – коротенький топ і короткі шорти-велосипедки в тон. Вона одягла білу куртку з модним елементом – бахромою на спині

"Журнал "СельхозмоПолитен" 2020. Травневий випуск", - жартома написала Никитюк під новим постом.

Ось що відповіли фанати:

«А *опка хароша хароша👌😂😻😻😻», «Ой цвіте ріпак....», «Кішечка😻», «Майже одні боти», «Красуня💙💙💟», «Красуня👍💐», «І полетіла орлиця!», «Яка красуня, дух захоплює», «Леся, виглядаєш дуже круто».

До цього Леся вирішила показати літній образ, чимало впечатливший фанатів.

Наснимке дівчина була в стильному білому купальнику з зав'язками по боках, акуратно оголяющем пикатные ділянки тіла зірки. Сама вона позувала боком до об'єктиву і з сонцезахисними чорними окулярами.

підпису вона зазначила, що "Коли???" - з натяком, коли закінчиться карантин і вона зможе повернутися до активних подорожей.

«Орел і Решка?», «Ще не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ти крутіше ніж Джолі», «Леся, який у вас ріст?», «Леся ! Ти крута!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так тримати!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордони закриті???🙉», «Ось же вона принцеса, ангел мій неземної ти не уявляєш яка ж ти чудово приголомшлива леді мрія», «Джаред Літо здохне, коли побачить це фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Никитюк скопіювала образ Ані Лорак і перевершила співачку.

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