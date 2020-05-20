Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", з'явилася в спокусливому образі

Красуня зачарувала формами в довгій сукні, пише Politeka.net. Красуня на фото постала у бузковому вбранні з жовтою вишивкою.

Сопонару грайливо спустила сукню з одного плеча, здавалося, що красуня забула одягнути ліфчик.

Блондинка зробила акуратну зачіску, а її красу підкреслював неяскравий макіяж з акцентом на вишневі губи неймовірні очі.

"Зачарована Десна 💜", - підписала фото зірка "95 Кварталу".

За годину пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Дуже красива", "Яринка Полтавка😻😌", "Ви дуже красива і талановита актриса!😍❤️", "Красуня😍💕", "😍😍😍😍 красуня", "Вам так личить цей образ)🌹 💜", "Красуня💜💜", "Яка ти неймовірно красива 😍", "Ви така гарна! 😻", "Красуня 😻", "Така ніжність і дуже хороша 🤗🤗", "Милашка 💓", "Дуже хороша 😘😘 і дуже класний серіал одного разу під Полтавою" , "Оогооо яка красуня 🌟😂👍", "Ви красуня", "Зачарована Іринка 😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Сопонару позувала в червоній футболці і брудним обличчям. Що сталося з Іриною - невідомо, вона тільки назвала це "красою" на її обличчі.

Можна припустити, що щось смачне, так як дівчина провела пальцем по обличчю і після цього його облизала.

Раніше повідомлялося, що Ірина Сопонару позувала в мокрому купальнику під час відпочинку. Також вона вказала авторство знімка. Його робила ведуча популярного шоу «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

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