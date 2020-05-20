Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", предстала в соблазнительном образе

Красотка заворожила формами в длинном платье, пишет Politeka.net. Красотка на фото предстала в сиреневом наряде с желтой вышивкой.

Сопонару игриво спустила платье с одного плеча, казалось, что красотка забыла надеть лифчик.

Блондинка сделала аккуратную прическу, а ее красоту подчеркивал неяркий макияж с акцентом на вишневые губы невероятные глаза.

"Зачарованная Десна 💜", - подписала фото звезда "Квартала 95".

Всего за час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая", "Яринка Полтавка😻😌", "Вы очень красивая и талантливая актриса!😍❤️", "Красотка😍💕", "😍😍😍😍 красотка", "Вам так идёт этот образ)🌹 💜", "Красотка💜💜", "Какая ты невероятно красивая 😍", "Вы такая красивая! 😻", "Красавица 😻", "Такая нежность и очень хорошая 🤗🤗", "Милашка 💓", "Очень хорошая 😘😘 и очень классный сериал однажды под Полтавой" , "Ого, какая красавица 🌟😂👍", "Вы красотка", "Зачарованная Иринка 😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару позировала в красной футболке и грязным лицом. Что произошло с Ириной - неизвестно, она только назвала это "красотой" на ее лице.

Можно предположить, что что-то вкусное, так как девушка пальцем провела по лицу и после этого его облизала.

Ранее сообщалось, что Ирина Сопонару позировала в мокром купальнике во время отдыха. Также она указала авторство снимка. Его делала ведущая популярного шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

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