Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон продовжує дивувати британців на карантині

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в умовах пандемії вірусу Кейт Міддлтон виконує свої зобов'язання в онлайн-режимі.

І ось герцогиня дала новий привід для розмов в соціальних мережах.

Зокрема, Кейт Міддлтон записала відеозвернення з резиденції Анмер Хол в Норфолку, де вона з принцом Вільямом і трьома дітьми проводить час в самоізоляції, під час якого торкнулася теми психічного здоров'я, зазначивши, як важливо підтримувати близьких людей в умовах пандемії.

Для публічного появи Кейт Міддлтон вибрала червону сукню з квітковим принтом і елегантним білим комірцем від преміального бренду Beulah London вартістю 550 фунтів стерлінгів (близько 18 тисяч гривень).

Найцікавіше, що сукня Міддлтон виявилася схожою на вбрання, у якому принцеса Діана постала в листопаді 1986 року під час робочої поїздки до султанату Оман.

В соціальних мережах не могли не підкреслити схожість між герцогинею Кембриджською і нині покійною принцесою Діаною.

"Це дійсно цікаво", "Чому б ні. Ідеально підходить для них обох", "Мені це подобається", - написали фанати королівської сім'ї в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон зважилася на зміну іміджу.

Для нового публічного появи герцогиня зробила нову зачіску — вона зібрала волосся назад, доповнивши елегантну укладання сережками Catherine Zoraida з сусального золота і легким макіяжем.

Шанувальники королівської сім'ї також припустили, що Кейт в умовах карантину багато часу проводить на свіжому повітрі, а бронзовий відтінок шкіри герцогиня підкреслила білосніжним кардіганом Sandro з незвичайним «хвилястим» вирізом.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

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