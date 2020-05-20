Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продолжает удивлять британцев на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в условиях пандемии вируса Кейт Миддлтон выполняет свои обязательства в онлайн-режиме.

И вот герцогиня дала новый повод для разговоров в социальных сетях.

В частности, Кейт Миддлтон записала видеообращение из резиденции Анмер Холл в Норфолке, где она с принцем Уильямом и тремя детьми проводит время в самоизоляции, во время которого затронула тему психического здоровья, отметив, как важно поддерживать близких людей в условиях пандемии.

Для публичного появления Кейт Миддлтон выбрала красное платье с цветочным принтом и элегантным белым воротничком от премиального бренда Beulah London стоимостью 550 фунтов стерлингов (около 18 тысяч гривен).

Самое интересное, что платье Миддлтон оказалось похожим на наряд, в котором принцесса Диана предстала в ноябре 1986 года во время рабочей поездки в султанат Оман.

В социальных сетях не могли не подчеркнуть сходства между герцогиней Кембриджской и ныне покойной принцессой Дианой.

"Это действительно интересно", "Почему бы нет. Идеально подходит для них обеих", "Мне это нравится", - написали фанаты королевской семьи в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон решилась на смену имиджа.

Для нового публичного появления герцогиня сделала новую прическу — она собрала волосы назад, дополнив элегантную укладку серьгами Catherine Zoraida из сусального золота и легким макияжем.

Поклонники королевской семьи также предположили, что Кейт в условиях карантина много времени проводит на свежем воздухе, а бронзовый оттенок кожи герцогиня подчеркнула белоснежным кардиганом Sandro с необычным «волнистым» вырезом.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели