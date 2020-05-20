Стало відомо, як виглядає розкішний особняк, в якому Меган Маркл і принц Гаррі проводять карантин

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Як відомо, колишні князі встигли перебратися в США ще до того моменту, як кордони були закриті.

Меган Маркл і принц Гаррі переїхали в Каліфорнію, де орендують розкішний особняк у режисера і сценариста Тайлера Перрі.

Тайлер Перрі, якого в 2011-му Forbes назвав найбільш багатим чоловіком у сфері масових розваг, вирішив побудувати цю віллу за $18 млн ще в 2004 році.

Особняк, зроблений в "тосканському стилі" має вісім спалень і 12 ванних кімнат. Житловий комплекс Beverly Ridge Estates, де знаходиться будинок, що охороняється - стороннім туди не пробитися, тому Меган Маркл і принц Гаррі можуть почувати себе в безпеці.

Для зручності власників, у тому числі і екс-герцогів, які коротають карантин, в будинку вбудована в підлогу ванна з колонами і високими стелями, простора кухня з "мармуровим островом", бібліотека з фоліантами і стільцями, які раніше належали Аврааму Лінкольну, вітальня з каміном і шикарна біло-сіра дитяча кімната, спочатку призначена для сина медіамагната Гамана.

Також ми розповідали, що Єлизавета II помстилася Меган Маркл і принцу Гаррі за втечу з палацу.

Нещодавно практично вся королівська сім'я організували відеоконференцію в додатку Zoom, щоб привітати працівників охорони здоров'я в Міжнародний день медсестер.

Але пізніше з'ясувалося, що в конференції брали участь практично всі члени королівської сім'ї, крім Меган Маркл і принца Гаррі, які сьогодні проживають в Каліфорнії.

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