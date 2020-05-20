Стало известно, как выглядит роскошный особняк, в котором Меган Маркл и принц Гарри проводят карантин

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Как известно, бывшие герцоги успели перебраться в США еще до того момента, как границы были закрыты.

Меган Маркл и принц Гарри переехали в Калифорнию, где арендуют роскошный особняк у режиссера и сценариста Тайлера Перри.

Тайлер Перри, которого в 2011-м Forbes назвал самым богатым мужчиной в сфере массовых развлечений, решил построить эту виллу за $18 млн еще в 2004 году.

Особняк, сделанный в "тосканском стиле" имеет восемь спален и 12 ванных комнат. Жилой комплекс Beverly Ridge Estates, где находится дом, охраняется - посторонним туда не пробраться, поэтому Меган Маркл и принц Гарри могут чувствовать себя в безопасности.

Для удобства владельцев, в том числе и экс-герцогов, которые коротают карантин, в доме встроенная в пол ванная с колоннами и высокими потолками, просторная кухня с "мраморным островом", библиотека с фолиантами и стульями, которые ранее принадлежали Аврааму Линкольну, гостиная с камином и шикарная бело-серая детская комната, изначально предназначенная для сына медиамагната Амана.

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Но позже выяснилось, что в конференции участвовали практически все члены королевской семьи, кроме Меган Маркл и принца Гарри, которые сегодня проживают в Калифорнии.

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