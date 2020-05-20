Знаменитый молдавский исполнитель Дан Балан поразил видео с победительницей песенного шоу "Голос"

Артист решил представить необычный ролик на песню "Треба", который записывал в рамках спецпроекта, над которым работал много недель. После завершения очередного сезона "Голос країни", он с головой бросился в работу на фоне слухов о его отношениях с Тиной Кароль, передает Politeka.net.

Так, певец снял вместе с Оксаной Мухой клип, который впервые срежиссировал сам, а также артист исполнил песню на украинском языке

Мужчина заявил, что собирался показать, как боль обид переходит в радость прощения, для этого он долгое время занимался поиском реальных историй людей, которые не виделись годами и скрывали обиды, а также были готовы простить все накопленное в себе. В рамках проекта им была дала возможность «простить все».

"Это первый музыкальный результат нашего сотрудничества - песня "Все пробачати", которую ранее слушатели слышали под названием "Треба". Для меня это был очень интересный опыт в работе: Дан нашел новую для меня манеру пения, я впервые снялась в таком масштабном видеоклипе", - рассказала сама Оксана. Сейчас видео активно бьет рекорді

Фанаты были в восторге от увиденного, но также взволнованы объятиями Дана и Оксаны, получившимися очень нежными. Не обошлось и без упоминаний романа певицы Кароль с Даном.

До этого мы сообщали, что артисты представили видео, записанное прямо в спальне Тины Кароль. Как оказалось, звезды решили снять клип на музыкальную композицию "Помнишь", которую готовили много недель. А недавно в сети появилось довольно неоднозначное видео из репитиции, которое только подогрело слухи об их бурном романе.

Сам клип, который отсняли артисты всего за несколько дней, попал в топ-трендов Ютуб-платформы и был буквально завален хвалебными комментариями. Не далеко ушел и ролик из репетиции звезд - Дан и Тина в домашнем виде засветились перед камерами в довольно неожиданных образах.

Без притворства артисты готовились к выступлению и показали, как проводят время вместе.

В представленном в Инстаграм видео можно заметить, как артисты репетировали, стоя друг перед другом. В ролике также слышно, как звезды флиртуют и заигрывают друг с другом. Фанаты тут же написали: "Когда же свадьба?" с намеком на их роман.

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