найгарячіша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком спантеличила витівкою прямо у фіналі

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» найспокусливіша учасниця проекту розсваритися з головним героєм, а той доведе її до сліз. Як виявилося, Даша посвариться з чоловіком прямо у фіналі проекту і це під час того, як більша частина фанатів пророкує дівчині перемогу. У минулому ефірі також стало стало відомо, які дівчата залишаться на проекті у фіналі. Зараз залишилося лише дві учасниці: Дана і Даша, тому увага до них особливо збільшено, пише Politeka.

Так, на своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала промо-ролик останнього ефіру, який буде показаний у п'ятницю. Молода дівчина представила невелику історію любові своєї і Макса, однак цього разу все було не так гладко, незважаючи на те, що Даша встигла відчути себе нареченою.

В кінці романтичного побачення в Барселоні щось піде не так. Пара несподівано посвариться, холостяк покине побачення, а Даша залишиться ридати після події.

“Чому він пішов? Я не зробила нічого поганого”, - в сльозах розповідає Даша. Шанувальники тут же відреагували, заявивши, що можливо Даша не зможе стати переможницею під час боротьби за серце Михайлюка.

Відзначимо, в останньому ефірі шоу «Холостяк» Макс Михайлюк вирішив «обіграти» дівчат і потай від фіналісток зустрівся з їх мамами. Під час зустрічі чоловік навіть дізнався багато нового і несподіваного про дівчат.

Проте, не обійшлося і без поганих «сюрпризів» - головний учасник шоу повністю розчарувався в одній зі своїх фавориток - Христина виявилася не до кінця відверта з холостяком. Наприкінці ефіру дівчина навіть покинула проект. Зараз на проекті залишилися лише улюблениці чоловіки – Даша, Дана і Віка.

При цьому саме Даші пророкують перемогу на шоу фанати, адже саме з дівчиною Макс вперше на втримався від поцілунків, прямо перед іншими учасницями.

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