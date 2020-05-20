Самая горячая участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком озадачила выходкой прямо в финале

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» самая соблазнительная участница проекта разругается с главным героем, а тот доведет ее до слез. Как оказалось, Даша поссорится с мужчиной прямо в финале проекта и это во время того, как большая часть фанатов пророчит девушке победу. В прошлом эфире также стало стало известно, какие девушки останутся на проекте в финале. Сейчас осталось лишь две участницы: Дана и Даша, поэтому внимание к ним особо увеличено, пишет Politeka.

Так, на своей странице в Инстаграм Даша опубликовала промо-ролик последнего эфира, который будет показан в пятницу. Молодая девушка представила небольшую историю любви своей и Макса, однако в этот раз было все не так гладко, несмотря на то, что Даша успела почувствовать себя невестой.

В конце романтичного свидания в Барселоне что-то пойдет не так. Пара неожиданно поссорится, холостяк покинет свидание, а Даша останется рыдать после произошедшего.

“Почему он ушел? Я не сделала ничего плохого”, - в слезах рассказывает Даша. Поклонники тут же всполошились, заявив, что возможно Даша не сможет стать победительницей во время борьбы за сердце Михайлюка.

Отметим, в последнем эфире шоу «Холостяк» Макс Михайлюк решил «обыграть» девушек и втайне от финалисток встретился с их мамами. Во время встречи мужчина даже узнал много нового и неожиданного о девушках.

Однако, не обошлось и без плохих «сюрпризов» - главный участник шоу полностью разочаровался в одной их своих фавориток - Кристина оказалась не до конца откровенна с холостяком. В конце эфира девушка даже покинула проект. Сейчас на проекте остались лишь любимицы мужчины – Даша, Дана и Вика.

При этом именно Даше пророчат победу на шоу фанаты, ведь именно с девушкой Макс впервые на удержался от поцелуев, прямо перед другими участницами.

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