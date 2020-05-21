Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила новим знімком у своєму Instagram

Зірка з'явилася, ймовірно, голою, пише Politeka.net. Красуня прикрилася лише великою білою ковдрою.

Ольга злегка розставила ноги з яскравим педикюром. Вона опустила одну руку між колінами, а іншу - до відкритих губів.

Красуня завершила свій образ тонкими сонячними окулярами.

Фото вийшло не тільки гарячим, але і якимось зухвалим.

за годину пост зібрав понад 16 тисяч лайків та коментарів.

"Тов, трендовий наряд😁😁😁😁 планую сьогодні так причепуритися і склянку кефіру з печивом на полуденок😁😁😁", "Мій кращий наряд останніх 2х місяців", "Вау 😯", "Чудово 🙌", "Красоткааа без чубчика❤️❤️❤️", "Ех, як би хотілося сказати, що побачимося завтра на ВК Фесті😂 але на жаль поки тільки услышимся!😂", "Яка красуня😍", "Ідеальна 💎", "Оляяя, ти просто 🔥😍", "Яка гарна ❤️❤️❤️❤️", "Доброго ранку Красуня Оленька🤗💖 як настрій💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜", "Навіть з ранку ти шикарна виглядаєш❤️❤️", "просто немає слів, яка офігенна! 🤤", "Готуємося до завтра🛰️. Хвилюємося🌡️", "Зефирка", "Ось приблизно так я і виглядаю весь карантин🥱", "Як же тобі йде ковдру...🔥 😊😍", Навряд чи мій комент дійде, але ти у всьому прекрасна. Ти така різна, така яскрава, неповторна, неймовірна. А очі, ах ці очі)))", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, Оля Серябкіна постала в суворій образі з пікантною родзинкою.

Зірка була одягнена в білу блузку, чорні штани і чорний жилет. Блузка співачки виявилася прозорою з декором з білого мережива.

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