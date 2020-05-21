Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила новым снимком в своем Инстаграм

Звезда предстала, вероятно, обнаженной, пишет Politeka.net. Красотка прикрылась лишь большим белым одеялом.

Ольга слегка расставила ноги с ярким педикюром. Она опустила одну руку между коленями, а другую - к приоткрытым губам.

Красотка завершила свой образ тонкими солнечными очками.

Фото получилось не только горячим, но и каким-то дерзким.

Всего за час пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.

"Ооо, трендовый наряд😁😁😁😁 планирую сегодня так принарядиться и бокал кефира с печенюшками на полдник😁😁😁", "Мой лучший наряд последних 2х месяцев", "Вау 😯", "Прекрасно 🙌", "Красоткааа без челки❤️❤️❤️", "Эх, как бы хотелось сказать, что увидимся завтра на ВК Фесте😂 но к сожалению пока только услышимся!😂", "Какая красотка😍", "Идеальна 💎", "Оляяя, ты просто 🔥😍", "Какая красивая ❤️❤️❤️❤️", "Доброе утро Красавица Оленька🤗💖 как настроение💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜", "Даже с утра ты шикарна выглядишь❤️❤️", "просто слов нет, какая офигенная! 🤤", "Готовимся к завтра🛰️. Волнуемся🌡️", "Зефирка", "Вот примерно так я и выгляжу весь карантин🥱", "Как же тебе идет одеяло...🔥 😊😍", Навряд ли мой коммент дойдёт, но ты во всём прекрасна. Ты такая разная, такая яркая, неповторимая, невероятная. А глаза, ах эти глаза)))", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина предстала в строгом образе с пикантной изюминкой.

Звезда была одета в белую блузку, черные брюки и черный жилет. Блузка певицы оказалась прозрачной с декором из белого кружева.

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