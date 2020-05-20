Українська співачка Тіна Кароль показала зворушливе сімейне фото з коханим чоловіком

Як відомо, Тіна знаходиться на самоізоляції багато тижнів, тому в її профілі рідко з'являються нові кадри. Однак, в Instagram зірка зрідка ділиться зворушливими сімейними кадрами, які так люблять фанати адже співачка намагається не показувати особистого життя. На цей раз вона позила фото з улюбленим молодим чоловіком - маленьким сином Веніаміном, передає Politeka.net.

Так, в цей раз співачка поділилася домашнім кадром, зробленим на відпочинку на пляжі з єдиним сином, якого так рідко показує в Instagram. Тіна постала перед фанатами без макіяжу і з розпущеним волоссям. Зірка позувала в чорній майці і, очевидно, коротких шортах.

Поруч з нею в обіймах позував і сам Веня, також милуючись заходом біля берега. Настільки милий кадр не залишив байдужими фанатів:

«Доброго ранку! Я тільки зараз помітив як Веня з Тіною схожі», «Добрий ранок! Яка 👍🏻романтична фотографія і точно про любов», «Це твоя опора Тіночка будьте щасливі😍😍😍», «Доброго ранку сім'я! Всім гарного дня,посмішок і тепла.❤️», «Створила ролик для Тіни кльовий♥».

Зазначимо, перебуваючи на карантині Тіна не сумує - активно займається собою, проводить довгоочікуване вільний час із сином, працює над альбомом і навіть інтригує своїм особистим життям. Нещодавно співачка зробила також несподівану заяву.

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram артистка опублікувала несподіваний кадр з серйозною підписом. Так, співачка позує у сукні кольору металік, більше нагадує кольчугу. При цьому сама сукня складалася з маленьких кіл різного розміру і сполучених між собою.

Наряд вдало підкреслив фігуру знаменитості, а прозорий вигляд надав тій пікантності. Однак не це привернуло увагу фанатів. Підпису зірка написала дещо важливе:

"Сцена – моя пристрасть, спокій – моє натхнення. Я приготувала вам особливі сюрпризи про те, про що мовчала багато років", - заінтригувала Тіна.

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