Росіяни загинули при аварії військового вертольота в Підмосков'ї

НП сталася 19 травня близько 20:00 за московським часом в районі підмосковного міста Клин. Вертоліт Мі-8 ВКС Росії впав на землю під час навчально-тренувального польоту.

Вертоліт впав у болото на безлюдній місцевості. Нікому з екіпажу вижити не вдалося. Всього в результаті авіакатастрофи загинули три людини.

До місця катастрофи направлена комісія головного командування ВКС Росії. За попередніми даними, вертоліт впав через технічну несправність. Відомо, що він виконував політ без боєкомплекту.

Ще до рятувальників вертоліт виявили очевидці. Люди розповіли, що помітили над лісом завислий літальний апарат, який обертався навколо свого гвинта у зворотний бік. За їх словами, вертоліт зробив близько 10 обертів і впав на землю з висоти близько 100 метрів.

Раніше ми писали про те, що 18 квітня в Росії впав приватний легкомоторний літак марки Л-4.

Повідомлялося, що на борту знаходилися три людини (є дані, що четверо), всі вони загинули.

Слідчий комітет РФ завів справу за статтею про порушення правил безпеки. На місці події працюють слідчі.

Стало відомо, що розглядаються кілька версій причини авіакатастрофи: помилка пілота і відмова техніки.

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