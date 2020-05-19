Россияне погибли при крушении военного вертолета в Подмосковье

ЧП произошло 19 мая около 20:00 по московскому времени в районе подмосковного города Клин. Вертолет Ми-8 ВКС России рухнул на землю во время учебно-тренировочного полета.

Вертолет упал в болото на безлюдной местности. Никому из экипажа выжить не удалось. Всего в результате авиакатастрофы погибли три человека.

К месту катастрофы направили комиссию главного командования ВКС России. По предварительным данным, вертолет упал из-за технической неисправности. Известно, что он выполнял полет без боекомплекта.

Еще до спасателей вертолет обнаружили очевидцы. Люди рассказали, что заметили над лесом зависший летательный аппарат, который вращался вокруг своего винта в обратную сторону. По их словам, вертолет сделал около 10 оборотов и упал на землю с высоты около 100 метров.

Ранее мы писали о том, что 18 апреля в России упал легкомоторный частный самолет марки Л-4.

Сообщалось, что на борту находились три человека (есть данные, что четверо), все они погибли.

Следственный комитет РФ завел дело по статье о нарушении правил безопасности. На месте происшествия работают следователи.

Стало известно, что рассматриваются несколько версий причины авиакатастрофы: ошибка пилота и отказ техники.

Напомним, самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, самолет с россиянами рухнул на взлетную полосу: люди падали один за другим, видео.

Также Politeka писала, что два вертолета столкнулись в небе: много жертв, первые подробности трагедии.