Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наташа Горова виконала зухвалий танець в міні-сукні на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.
«А хто в моєму смаку? Ви помітили мою нову роботу», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Горова виконує гарячий танець на камеру в міні-сукню, в якийсь момент задерши футболку. З-під неї виглядає нове тату зірки.
«Діамант», «супер», «класний танець», - пишуть її шанувальники.
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@natashkagorovaya
Who’s my type? Have you noticed my new ##tattoo ?🤤🧡 ##bossygirl ##skirt ##pink♬ I Like Him - Princess Nokia
Як повідомлялося раніше, Горова Наталія показала на камеру зайве, задерши кофтинку.
«Порція милостей від Аліна Гола», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова позує в яскравій кофтині, яку вирішила задерти і показавши всім нове тату у вигляді єдинорога, яке зроблено біля грудей.
Проте, незважаючи на красу, шанувальники Горовий залишилися без права що-небудь сказати – кадри знаменитість викинула в Сторіс.
До цього ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула бездоганною фігурою в спортзалі.
«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Горова позує в роздягальні, задерши футболку і показавши всім струнку фігуру і бездоганну форму.
«Спорт. А руки жирні були всгеда», - підкреслила вона.
Уточнимо, що знімок є архівним. Тим не менше, її шанувальники залишилися без можливості щось сказати, адже фотографією Горова поділилася в Сторіс.
Нагадаємо, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику
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