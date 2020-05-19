Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наташа Горова виконала зухвалий танець в міні-сукні на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

«А хто в моєму смаку? Ви помітили мою нову роботу», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Горова виконує гарячий танець на камеру в міні-сукню, в якийсь момент задерши футболку. З-під неї виглядає нове тату зірки.

«Діамант», «супер», «класний танець», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, Горова Наталія показала на камеру зайве, задерши кофтинку.

«Порція милостей від Аліна Гола», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова позує в яскравій кофтині, яку вирішила задерти і показавши всім нове тату у вигляді єдинорога, яке зроблено біля грудей.

Проте, незважаючи на красу, шанувальники Горовий залишилися без права що-небудь сказати – кадри знаменитість викинула в Сторіс.

До цього ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула бездоганною фігурою в спортзалі.

«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Горова позує в роздягальні, задерши футболку і показавши всім струнку фігуру і бездоганну форму.

«Спорт. А руки жирні були всгеда», - підкреслила вона.

Уточнимо, що знімок є архівним. Тим не менше, її шанувальники залишилися без можливості щось сказати, адже фотографією Горова поділилася в Сторіс.

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